Gli orari, il ritardo e la tragedia

1 Le 22.51

Per un errore umano, venne dato il segnale di via ad un convoglio di tre elettromotrici partito da Bologna Centrale alle 22.51 e giunto alla stazione di Poggio

2 Un’ora

Il macchinista del treno passeggeri, a causa della fitta nebbia, non riuscì a vedere in tempo il treno merci che, in ritardo di un’ora e dopo essere rimasto fermo sul binario per 15’ alla stazione di Coronella, stava lentamente ripartendo

3 Le 23.38

Il momento dello schianto del treno passeggeri, che viaggiava a circa 100 km/h, contro i vagoni-frigo in coda al convoglio merci. Dieci morti e 11 feriti