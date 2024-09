Gli Oscar dell’estate, una serata speciale

Il lounge bar Samar di Lido degli Estensi ha ospitato ’La Notte degli Oscar’ dell’estate 2024. Una tradizione che prosegue da 25 anni, quella organizzata dalla Starman di Franco Casoni, per dare un riconoscimento ad attività commerciali, dj, barman, miss del territorio e non solo. Per la parte musicale, plauso alla band comacchiese degli Ophidia, capitanati dal front-man Andrea Gelli, al titolare della scuola di musica Comacchio Music Lab Luigi Marsala, a Gianfranco Vitali, che al campeggio Florenz di Lido degli Scacchi e al Prestige di Lido delle Nazioni, ha promosso "Rock The Beach Live", manifestazione di musica e solidarietà, nel corso della quale sono stati raccolti oltre 13mila euro che andranno in beneficenza.

Un premio alla carriera è andato alla coppia storica di dj’s Ricky Mazza e Eddy, e all’evento estivo "No Tacchi" che da anni trionfa allo Chalet del Mare a Lido Nazioni. Premiate anche l’attività di Fitness e Zumba del maestro Davide Ressa e, per le strutture alberghiere, i gestori di Hotel Logonovo di Lido Estensi.

Sempre nello stesso lido, un premio è andato al Bagno Oro per le attività estive e al dj resident Ugo Botticelli. Premio alla carriera allo stilista Carlo Porta. E ancora, "oscar" alla giornalista rodigina Barbara Braghin, al presentatore della sfida Hot Weels City di Mirabilandia Davide Padovan, e a Samantha Togni, patron del concorso Miss Curvyssima. Acclamate le miss Antonella Costantino, Mery Genoveffa Pane, Daniela Piva, Maria Amoretto, Melania Melato, Amy Santelli, Martina Nordi, tutte premiate con oscar alla carriera, e Valentina Nicoletti che ha vinto ben 34 titoli nazionali. Premio all’attore teatrale Mirko Cusinatti, al "Barman dell’estate" Mario Carli, e ad Antonio Romagnoli, ideatore dell’amaro Deltantico.

Il premio all’evento Top dell’estate è andato al Playa del Medio di Lido di Pomposa per la serata "Rosso Valentino". Riconoscimenti anche al titolare Roberto Cusinatti, al dj Pablo e al vocalist Pablo, e al Lido Pomposa che ha ricevuto il premio evento della stagione con il J&J Remember con dj Roberto Stoppa e Luca Antolini; la serata è stata presentata da Franco Casoni, affiancato dalla valletta Martina Nordi.