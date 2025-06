Gli oscar sportivi a Terre del Reno

Si è aperto con un momento speciale il consiglio comunale del 5 giugno: l’amministrazione ha voluto consegnare un attestato di riconoscimento alle società sportive che si sono distinte nell’ultima stagione, portando risultati, passione e partecipazione nei nostri impianti, nelle palestre, sui campi e nelle vite di tanti giovani. Una sala consiliare gremita ha accolto le realtà sportive locali, in un clima di entusiasmo e gratitudine. Sono stati premiati il CS Sant’Agostino, lo Sporting Terre del Reno e la SD Polisportiva Sant’Agostino, tre realtà che rappresentano con orgoglio e dedizione lo spirito sportivo del nostro territorio. Presenti atleti, dirigenti e allenatori, simbolo di un tessuto sportivo vivo e capace di generare valore sociale oltre che sportivo. Il sindaco Roberto Lodi ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le società per il loro impegno quotidiano: "Dietro a ogni squadra, a ogni successo, c’è una comunità che lavora con passione, spesso nel silenzio, dedicando tempo ed energie a far crescere i ragazzi e a trasmettere valori fondamentali come il rispetto, la costanza e lo spirito di squadra. Lo sport è un pilastro per Terre del Reno, e oggi abbiamo voluto dire grazie a chi ogni giorno rende possibile tutto questo".

Terre del Reno si conferma così un Comune che crede nello sport come motore di inclusione, educazione e comunità.