Gli ottant’anni di Taglietti

Pittore e scenografo che ha lavorato a fianco di registi di ogni tempo come Federico Fellini, Sergio Leone, Ettore Scola, illustratore, artista italiano conosciuto e apprezzato in tutto il mondo: ieri ha compiuto 80 anni Emanuele Taglietti (foto) che nella sua Ferrara ha recentemente esposto al Padiglione di Arte Contemporanea per la mostra "La città del silenzio. Artisti ferraresi per Antonioni", con un suo omaggio al regista premio oscar. "80 anni? Il primo pensiero è la gioia di esserci arrivati ed esserci arrivati bene, con gli occhi che vedono ancora per consentirmi di continuare a lavorare", ha commentato proprio ieri il maestro Taglietti, a cui vanno gli auguri di buon compleanno anche del sindaco Alan Fabbri: "Un grande traguardo per un grande pittore ferrarese globale. Complimenti per la sua arte e grazie per aver portato - e per continuare a portare - il nome della nostra città nel mondo".

La storia di Taglietti è la storia di una lunga, internazionale e poliedrica carriera artistica, iniziata col cinema, quel cinema a cui è stato avviato dal padre Otello, che era pittore di scena (iniziando con ‘Ossessione’ di Luchino Visconti) e da una parentela con Michelangelo Antonioni (suo padre era cugino del grande regista). Taglietti ha esordito subito come pittore di scena nei grandi set - dopo aver vinto in età giovanile alcuni concorsi al centro sperimentale di cinematografia di Roma -: ’Giulietta degli spiriti’ (1965) di Fellini, ’Il viaggio di Mastorna’, definito da Vincenzo Mollica ’il film non realizzato (a causa di contrattempi e dissidi con la produzione, ndr) più famoso della storia del cinema’, “Waterloo” di Sergej Fëdorovič Bondarčuk, dove ha affiancato il premiatissimo scenografo Mario Garbuglia come bozzettista e assistente. Dalla Russia all’Africa alla Jugoslavia di Tito per lavorare alla serie tv ’Odissea (1968), con Bekim Fehmiu nei panni di Ulisse e Irene Papas in quelli di Penelope. "La mia attività partiva da due principi: lo studio della scena calibrato sul budget disponibile". Tanti di questi bozzetti sono presto diventati quadri scenografici richiestissimi dagli appassionati. Poi la svolta.