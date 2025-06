Gli rubano la macchina fotografica: "Fai la cosa giusta, restituiscila"

Rubano oggetti di valore in una piadineria, l’appello pubblico della vittima sui social "Fai la cosa giusta, consegna tutto ai carabinieri". Il fatto domenica sera a Pontelagoscuro. Tommaso Freguglia si trovava alla piadineria ‘Piccolo Chalet’ quando gli sono stati sottratti alcuni oggetti personali di valore.

Il tutto in una borsa nera contenente documenti personali, oggetti importanti e soprattutto la sua macchina fotografica, che utilizza per lavoro. Ci sarebbe, inoltre, un filmato che inquadra il ladro. "Gli oggetti di valore rubati – scrive Freguglia, in un post sulla sua pagina Facebook – sono una fotocamera Fujifilm XT30 II, obiettivo Fujifilm XF 18mm f/2 R, con paraluce, occhiali da sole Ray-Ban. La borsa contenente i miei documenti è stata ritrovata, ma gli oggetti no. Ho fatto immediata denuncia alla caserma dei carabinieri, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. In queste registrazioni si vede in modo nitido il volto della persona responsabile del furto. Questo grazie alla collaborazione dei proprietari del locale".

Dopo un primo appello social, affinché il ladro consegnasse la merce, Freguglia ha aggiunto: "Mi è stato comunicato dalle forze dell’ordine che, qualora gli oggetti non vengano restituiti spontaneamente, la vicenda potrà proseguire per vie legali fino al processo. Inoltre, il numero seriale della fotocamera è già stato diffuso nei canali dedicati alla compravendita dell’usato, sia online che nei negozi fisici, rendendone difficile la rivendita".

m. t.