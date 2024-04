Gli sbattono la testa contro un banco. La famiglia denuncia la scuola

Quando l’insegnante si è voltato verso la classe si è trovato davanti agli occhi un alunno con il volto ridotto a una maschera di sangue. A causargli quella ferita, secondo quanto denunciato dai genitori ai carabinieri, sarebbe stato un compagno di classe che, approfittando della momentanea distrazione del docente, gli avrebbe sbattuto la testa contro uno spigolo del banco. Quello accaduto la settimana scorsa in una scuola media della provincia sarebbe soltanto l’ultimo episodio di bullismo che vede come vittima un ragazzo di dodici anni. L’ultima goccia per i genitori, che ora stanno valutando la possibilità di denunciare la scuola. Sulla vicenda l’istituto ha già avviato tutti gli accertamenti del caso, finalizzati a ricostruire i dettagli dell’accaduto e a valutare i provvedimenti da prendere. Il bambino è stato medicato dai sanitari del 118. Ha riportato un trauma cranico e la ferita è stata trattata con cinque punti di sutura (prognosi 10 giorni). Già dall’inizio dell’anno scolastico, raccontano i familiari, il ragazzino avrebbe subito intimidazioni e violenze da parte di un gruppetto di bulli. A dicembre i genitori fecero una prima denuncia.