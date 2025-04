Gli scout e l’albero per don Minzoni: "Semi di futuro per dare speranza"

Il Movimento adulti scoutisti cattolici italiani, nell’ambito delle celebrazioni per il 70esimo anniversario dell’associazione, ha messo a dimora nel boschetto del parco Melvin Jones il primo dei 25 alberi da dedicare a celebri educatori. Nella fattispecie a don Minzoni, l’arciprete di Argenta che nel 1923, all’età di 30 anni, immolò la sua esistenza per la libertà di far crescere le nuove generazioni. Obiettivo, "piantare i semi di futuro, per dare più speranza alla vita" ha spiegato il presidente Masci Massimiliano Costa. Tre i progetti in campo: la dotazione di una culla termica per il Centro di accoglienza a Lampedusa, l’apertura di una falegnameria nautica in Zambia e il bosco dell’educazione.