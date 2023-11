"Gli stranieri sono trattenuti 18 mesi (non 6)"

Prendo atto che Anselmo si ostina nell’errore. Evidentemente non ha letto quanto ho scritto ieri. Ribadisco: non sono 180 i giorni (6 mesi) in cui gli stranieri pericolosi in attesa di espulsione possono essere trattenuti nei CPR ma 540 (18 mesi) come consentito dalla normativa UE. Quindi il rischio che tornino il libertà non esiste, con buona pace di Anselmo. Anselmo come tutta la sinistra vuole integrare i migranti che devono essere espulsi. Ne prendo atto, giudicheranno i lettori. Il centrodestra invece li vuole rimandare da dove sono venuti. Per questo abbiamo concluso, con il sostegno della UE, un accordo con la Tunisia, che la sinistra sta tentando di boicottare, abbiamo concluso un accordo con l’ Albania, contro la quale la sinistra si è scagliata parlando di deportazione, ecc. Insomma, l’unica soluzione che propone la sinistra è di accoglierli tutti, compresi coloro che commettono reati, per poi distribuirli in mezzo alla gente. I risultati li abbiamo visti. E ci è bastato.

P.S. non cè alcuna contraddizione tra me e il sindaco. Entrambi vogliamo una città più sicura di quella che ci ha lasciato la sinistra . Ed i CPR, ovunque saranno fatti, servono a questo.

* senatore Fd’I