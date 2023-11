Gli studenti a San Patrignano: "Ecco le storie di chi ce l’ha fatta"

Cinquanta studenti del "Rita Levi Montalcini" a indirizzo sociosanitario hanno visitato la comunità di San Patrignano, nel Riminese, trascorrendo un’intera giornata accompagnati dai ragazzi in via di recupero, tra i laboratori e i centri di formazione, dove hanno potuto toccare con mano la realtà della droga e il coraggio di chi ne sta uscendo. Sulle colline di Coriano gli studenti del Levi Montalcini accolti da quattro ragazzi della Comunità, provenienti dai vari settori di formazione, hanno visitato diversi laboratori (canile, tappezzeria, falegnameria, forno, confezionamento borse, cucina dove i ragazzi imparano un mestiere da spendere quando usciranno da "Sanpa") e hanno ascoltato le storie degli ospiti che hanno portato alla tossico dipendenza.

Nella grande sala da pranzo gli occhi degli studenti si sono spalancati, impressionati dalle dimensioni dello spazio, dal numero di persone sedute ai lunghi tavoli. I gruppetti si sono posizionati per sedersi vicini ai loro accompagnatori, per poter fare quelle domande che ronzavano nella testa per tutta la mattinata. Al termine della giornata nel grande teatro di Sanpa si è aperto il dibattito tra studenti e accompagnatori. Hanno condiviso le loro esperienze, i loro disagi, le loro paure.

f.v.