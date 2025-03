Gli studenti a scuola di cinema. Iniziate le riprese di un docufilm

Al via le riprese per realizzare un documentario su Portomaggiore visto dalle ragazze e dai ragazzi. Un’opportunità che ha preso le mosse dal novembre 2024 sul territorio di Portomaggiore, grazie all’adesione al progetto regionale Geco 13, dal quale è stato possibile ampliare le proposte rivolte ai ragazzi. A integrazione dei servizi già presenti dedicati ai ragazzi e alle ragazze portuensi all’interno del progetto "Giovani Protagonisti" coordinato a livello territoriale da Coop Serena, come i due centri di aggregazione giovanile (presenti nell’oratorio San Carlo e nella palestra comunale di via Padova) e l’educativa di strada, il progetto GECO ha permesso di ramificare e consolidare ulteriormente la rete di relazioni tra i soggetti locali che hanno a cuore l’ideale di una comunità educante e attenta alle necessità dei loro giovani. Tra questi in partenza il laboratorio "Porta Porto in un corto", un laboratorio di filmmaking dedicato ai giovani dagli 11 ai 18 anni. "L’intento è quello di lasciare ai ragazzi la possibilità di raccontare sé stessi e il proprio paese attraverso la scrittura e la costruzione di un cortometraggio. I partecipanti saranno accompagnati da un filmmaker esperto, Maurizio Cinti, da anni impegnato nella realizzazione di progetti audiovisivi coinvolgenti gli adolescenti, che li aiuterà a gestire la fase di produzione e di registrazione del prodotto. Entro fine marzo il programma definito degli appuntamenti".

Franco Vanini