Gli studenti danno una mano allo chef Corelli

Formazione scuola lavoro, gli studenti del Remo Brindisi agli eventi della sagra. Il profumo del mare, i sapori autentici e il sorriso dei giovani. La sagra di Comacchio è tornata a splendere, inaugurando un’edizione che celebra il territorio e valorizza le eccellenze del futuro.

Protagonisti di numerose attività di formazione scuola lavoro gli studenti e le studentesse dell’istituto Remo Brindisi, nel primo weekend ricco di eventi e di emozioni. Fin dal primo giorno, la professionalità dei ragazzi del Remo Brindisi ha catturato l’attenzione e l’apprezzamento di tutti. Impegnati in diversi ambiti – dall’accoglienza alla ristorazione, – hanno dimostrato una preparazione impeccabile e un entusiasmo contagioso. La loro presenza ha dato un valore aggiunto alla manifestazione, confermando il ruolo cruciale della scuola nella formazione di professionisti capaci e appassionati. La cerimonia inaugurale, con la partecipazione del sindaco Pierluigi Negri e delle autorità locali, ha sancito ufficialmente l’inizio della sagra. Un momento solenne, impreziosito dalla presenza degli allievi della classe 4C di Accoglienza turistica e gestione eventi che hanno contribuito a rendere ancora più significativo e coinvolgente il taglio del nastro. Uno dei momenti clou del weekend appena trascorso è stata la cena del venerdì stellato, un’esperienza culinaria indimenticabile firmata dallo chef Igles Corelli. Il menù ha deliziato i palati più esigenti. Anche in questa occasione, gli studenti del Remo Brindisi hanno svolto un ruolo fondamentale: con il coordinamento dei loro docenti, hanno potuto affiancare lo chef Corelli e il suo staff con impegno e dedizione. Dietro il successo di questa collaborazione c’è la vision del dirigente scolastico, ingegner Pierlia Stimolo, che ha saputo creare un ponte tra la scuola e il territorio, offrendo ai suoi studenti opportunità concrete di crescita professionale ed anche personale. La collaborazione con la cooperativa Work and Belong testimonia l’impegno dell’istituto nel valorizzare il talento di ogni singolo studente. La sagra di Comacchio ha dimostrato che con il contributo dei giovani e la valorizzazione delle eccellenze del territorio, è possibile creare eventi di successo che celebrano la tradizione e guardano al futuro. "L’Istituto Remo Brindisi si conferma un partner strategico per lo sviluppo del territorio – sottolinea con orgoglio la dirigente scolastica –. La nostra è una scuola che investe sui giovani e che contribuisce a costruire il futuro del settore turistico ed enogastronomico".