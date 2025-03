Gli studenti del Brindisi così fanno rivivere i piatti del Rinascimento

Gli studenti del Remo Brindisi ricreano i piatti del Rinascimento con la Compagnia d’Arme San Luca di Ferrara. Una lezione di cucina rinascimentale ha coinvolto le terze dell’indirizzo di Arte culinaria e pasticceria, al ristorante didattico del Brindisi, l’esercitazione pratica sarà oggi. I rappresentanti della Compagnia d’Arme di San Luca di Ferrara hanno accompagnato gli studenti in un viaggio nell’epoca di Messisbugo, con uno storytelling sui modi di stare a tavola, gli ingredienti e gli utensili utilizzati, narrando le ricette del ’Libro dei ghiotti del XIV secolo e del libro ’De Arte Coquinaria’ di Maestro Martino. Lo chef Luca Molinari, esperto di cucina rinascimentale, ha affiancato la prof Susanna Cerulo e i suoi studenti nella rivisitazione in chiave moderna di un menù d’altri tempi. Le ricette: Porrata bianca, Salciccie, Tortelli de pescio, Per fare coppiette al modo romano, Torta in balconata per dodeze persone. L’iniziativa, motivo d’orgoglio per la dirigente Pierlia Stimolo (foto).