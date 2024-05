Gli studenti del Conservatorio suonano al museo di Casa Romei

Il Conservatorio Frescobaldi propone alla città un ciclo di dieci concerti che vedono protagonisti i migliori studenti del dipartimento classico del Conservatorio, scelti tra gli allievi dei corsi più avanzati che si sono maggiormente distinti negli studi e che spesso hanno già ottenuto riconoscimenti importanti e mosso i primi passi nel mondo del professionismo musicale.

Una vetrina per la principale istituzione musicale cittadina, ma anche un’occasione per ascoltare capolavori della musica strumentale di tutte le epoche, come il programma proposto nel doppio appuntamento di oggi alle 15 e alle 17. La direttrice del Conservatorio Annamaria Maggese commenta: "E’ con orgoglio che il Frescobaldi presenta alla sua città gli studenti più meritevoli e di maggior talento, in luoghi di assoluto prestigio, quali il Museo di Casa Romei e il Museo archeologico". La chitarra, strumento versatile, è la protagonista del primo concerto, in programma alle ore 15, che si apre con due standard jazz proposti per l’insolita combinazione mandolino e chitarra, per poi proseguire con alcune importanti composizioni del repertorio classico, di autori quali Fernando Sor, Alexandre Tansman e il messicano Manuel Maria Ponce. Restiamo in America Latina con il compositore argentino Máximo Diego Pujol, di cui potremo ascoltare le Dos aires candomberos per flauto e chitarra, proposte dal duo Zanardi-De Salvador, finalista lo scorso anno al Premio delle Arti di Musica da Camera. E sono infine due brani pianistici, dalla raccolta Images di Claude Debussy, a concludere il primo concerto, quasi un ponte ideale che anticipa il programma del secondo, previsto per le 17, nel quale il pianoforte ha un ruolo di primo piano. Lo aprono due sonate pianistiche dei classici viennesi Haydn e Mozart. Protagonisti del concerto delle 15 Laura Zanardi flauto, Federico De Salvador, Davide La Rosa, Niccolò Marcozzi, Chiara Saurini, Federico Tampieri chitarra, Antonio Stragapede mandolino, Irene Brinci pianoforte. Alle 17 invece Ilaria Scopigno violino, Wang Zitao viola, Giovanni Bergamasco, Bianca Giambalvo Dal Ben, Anna Govoni, Giovanni Incorvaia, Mao Hongbo, Marco Merola pianoforte. Prenotazione consigliata 0532 234130.