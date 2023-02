Gli studenti del Copernico a lezione dal Kleb

Bellissima mattinata per il Kleb Basket. Il team manager Nicolò Galdi, coach Spiro Leka e Andy Cleaves hanno incontrato all’Iti Copernico le classi 2°G e 3°M, accompagnate dai professori Maria Letizia Bagnoli e Daniele Bonora. Coach Leka e Cleaves hanno catechizzato i giovani a costruire un futuro importante, che li guidi a coronare i propri sogni, pensando sempre positivo. Cleaves ha raccontato il percorso che lo ha portato a diventare giocatore di basket professionista, delle differenze fra il basket negli Stati Uniti e in Europa, prima di concedersi per tiri a canestro, uno contro uno, firmare autografi e scattare selfie.