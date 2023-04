Gli studenti del Remo Brindisi ospiti d’onore all’hotel Majestic

LIDO DEGLI ESTENSI

Il prestigioso hotel Majestic già Baglioni di Bologna, unico albergo di categoria 5 stelle lusso dell’Emilia Romagna, ha aperto le sue porte agli studenti delle classi 1°A e 1°C dell’Istituto alberghiero ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi. Il ‘Majestic’, nel 1990, è entrato a far parte dei Leading Hotels of the World, l’organizzazione internazionale che riunisce gli hotel più prestigiosi del mondo. Gli studenti hanno potuto visitare, accompagnati dal personale dell’hotel, la lussuosa reception, l’antica Strada Romana, lo storico Cafè Marinetti, il noto ristorante ‘I Carracci’, Camerino D’Europa e la prestigiosa suite presidenziale. Numerose sono state le stelle del cinema e del jet set, politici, premi Nobel, che hanno soggiornato nel prestigioso hotel, scelto anche per numerosi set cinematografici. La professoressa Caterina Bonazza, docente di Accoglienza turistica dell’Istituto ha espresso l’onore e il vanto del ‘Remo Brindisi’ per aver potuto visitare la struttura alberghiera: "Esistono molti modi per fare didattica. A noi piace farlo mostrando agli studenti l’eccellenza dell’offerta turistica del territorio". "I percorsi formativi di un Istituto professionale – ha proseguito la professoressa Emma Felletti, docente di Italiano e Storia – devono combinare lo studio teorico d’aula con l’esperienza sul campo. Oggi gli studenti hanno avuto la possibilità di entrare in un vero e proprio ‘tempio dell’ospitalità’ e fare anche un salto nella storia". "Un’esperienza formativa altamente qualificante per i nostri ragazzi - conferma il vice sindaco con delega alla Pubblica istruzione, Maura Tomasi -. Un plauso al ‘Remo Brindisi’, che ancora una volta conferma la qualità della formazione offerta".