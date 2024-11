Gli studenti di Jolanda in visita al Meis

L’Avis di Jolanda di Savoia, guidata dal presidente Marco Frighi, ha accompagnato la classe V della scuola primaria di Jolanda di Savoia al Meis, per dare visibilità e toccare con mano gli studi riguardanti le vicende vissute dagli ebrei durante il periodo fascista. Accompagnate dalle proprie insegnanti e con la presenza del sindaco Elisa Trombin, gli alunni hanno ascoltato con interesse le spiegazioni di una preparatissima e disponibile addetta del Meis, che oltre a far vedere filmati e reperti storici, ha dato la possibilità agli alunni di scrivere su appositi fogli le impressioni e il loro punto di vista dell’accaduto. "Una bellissima mattinata – commenta il presidente della sezione Marco Frighi –. Un grazie allo staff del Meis, al sindaco per la sua presenza e alla classe per l’ottima attenzione e educazione dimostrata durante la visita".