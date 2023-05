Gli studenti donano tre bici all’emporio solidale

Gli studenti della classe quarta a indirizzo meccanico dell’Istituto superiore Rita Levi Montalcini di Argenta hanno consegnato all’Emporio Solidale tre biciclette restaurate nell’ambito di un progetto didattico, al fine di donare ai bambini delle famiglie assistite dall’Emporio stesso. Sono stati accompagnati dai docenti Diego Tartari e Alessandra Ferlini, ma il progetto ha riguardato un numero ben più ampio di docenti e studenti che nel laboratorio di officina meccanica del Levi Montalcini hanno sistemato le biciclette donate circa un mese fa dai carabinieri di Argenta e destinate ad alcune associazioni di volontariato del territorio. Il primo ente a ricevere le bici restaurate è stato l’Emporio Solidale, ma ben preso anche l’Avis e altre associazioni di volontariato saranno oggetto di donazioni da parte degli studenti del Levi Montalcini. Un sodalizio importante, che ha reso gli alunni ancora più motivati e propositivi, perché il loro lavoro è servito per fare del bene al prossimo, come sancito dal nostro dettato costituzionale. Un ringraziamento particolare a Giulia Fiore, Davide Mancini e a tutti i volontari, che hanno fatto da ponte tra Istituto scolastico e l’Emporio Solidale, con l’auspicio che i bambini che useranno le biciclette sappiano che sono state sistemate da dei ragazzi. Una lezione di educazione civica che gli alunni non dimenticheranno mai, perché come diceva John Wesley "Fate tutto il bene che potete, con tutti i mezzi che potete, in tutti i modi che potete".