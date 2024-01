Gli studenti e la lezione della storia. Una medaglia per i martiri dei lager

"Quest’anno, pensando al Giorno della Memoria, abbiamo fatto una serie di riflessioni, soprattutto sul presente che stiamo vivendo. Abbiamo commesso qualche errore negli anni, organizzando i vari eventi? Nelle scuole ci aspettano i ragazzi. Se anche uno solo di loro ci avrà ascoltato, avremo fatto il nostro lavoro". Le parole della presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea (Isco), Anna Quarzi, sono la misura di quanto delicata sia, in questo momento storico, la questione della Shoah (date anche recenti recrudescenze di antisemitismo, unite a raduni pseudocamerateschi inneggianti il fascismo), ma anche la stessa organizzazione di una Giornata della Memoria che sia meno ‘scontata’, retorica, che possa incuriosire, mettere in discussione, stimolare la conoscenza, soprattutto dei più giovani.

In questa direzione – stando ai relatori – ha lavorato il ‘Comitato provinciale 27 gennaio’, presieduto dal prefetto di Ferrara, che ha presentato il programma di iniziative per gennaio 2024. Il primo evento si terrà già domani: alle 15, in collaborazione con Isco, il Teatro Comunale ospiterà ‘Il cacciatore di Nazisti. L’avventurosa vita di Simon Wiesenthal’, con Remo Girone. L’evento, totalmente gratuito, è dedicato agli studenti, ma è aperto anche al pubblico. Altrettanto gratuito sarà l’evento organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara: lunedì 22, al Ridotto del Comunale, avrà luogo lo spettacolo sul Bund, il partito socialista ebraico nato sotto l’impero zarista a fine Ottocento. "Per la prima volta, da quando interviene al tavolo del Giorno della Memoria – spiega Isabella Libertà Mattazzi, in rappresentanza dell’università –, Unife esce dalle aule accademiche, con un intervento culturale alto, per entrare in contatto con la ricchezza della cultura ebraica". Si passa quindi al 24 gennaio, con un evento a Palazzo Roverella, ad opera dell’Istituto Provinciale Nastro Azzurro, il Circolo Negozianti e la De Humanitate Sanctae Annae, concentrato sull’attore ferrarese di origini ebraiche Arnoldo Foà. Quindi, il 26 gennaio, con la prefettura di Ferrara e con Isco, alla Sala Estense si terrà la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore del Presidente della Repubblica agli ex internati militari e civili nei lager nazisti, alla presenza degli studenti delle scuole e con un precedente intervento del prof. Andrea Baravelli, sul tema ‘Memoria e Storia: gli internati militari italiani’. Il 27 gennaio, l’Associazione Musijam proporrà in piazza municipale, alle 11.15, un ensemble musicale, dal titolo ‘Le musiche…interrotte! Memorie delle antiche comunità ebraiche dell’Est Europa, danzate, suonate e cantate’. Inoltre, per tutta la giornata, l’ingresso al Meis sarà gratuito. Il 28 gennaio, alla Sala Comunale Grattacielo, si terrà un evento, organizzato dalla Biblioteca Comunale Giardino e dal Gruppo lettura espressiva, su ‘Anne Frank e Etty Hillesum, la loro luce e l’infamia altrui’.

Segue l’evento più importante: lunedì 29 gennaio alla Sala Estense, Meis e Isco presentano ‘Cinque Storie in cinque oggetti’, evento dedicato alle scuole, incentrato su cinque vite raccontate attraverso cinque oggetti. E per la prima volta, a Ferrara, arriverà la diretta testimonianza di Carla Neppi Sadun, ebrea ferrarese scampata da bambina alla deportazione. Sarà invece il 29 gennaio, l’evento dell’istituto Don Milani, su ‘Una lapide in via Vignatagliata. In memoria di Alberta Levi Temin, Guido Fink, Franco Schönheit, Corrado De Benedetti, Cesare Finzi. Docenti e allievi della scuola di via Vignatagliata (1938-1943)’, su testi di Piero Stefani. In ultimo, il 30 gennaio, il Comune e l’Archivio di Stato intitoleranno la scuola primaria di San Martino a Bruno Farber, assassinato ad Auschwitz a neanche 3 mesi di vita.