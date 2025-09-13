Gli studenti e ’Le macchine sceniche’

Stasera, alle 18, sarà inaugurata una mostra nella sala espositiva del liceo artistico Dosso Dossi, in via Bersaglieri del Po 25. La mostra coinvolge più linguaggi, dalla scrittura, alla narrazione, alla musica. Un’esperienza che in cinque mesi di laboratorio, con attività parallele, ha prodotto uno spettacolo che è stato presentato al pubblico presso la Darsena lo scorso 17 giugno.

Il progetto, pensato con la Fondazione Giuliano Scabia, è stato offerto a tutta la città, ma soprattutto ai giovani. Questo progetto è stato dedicato a Giuliano Scabia, come ringraziamento per i suoi insegnamenti: la capacità di guardare oltre la superficie delle cose, riconoscere il teatro e tutte le arti quali imprescindibili beni, non banali passatempo o pretesti di esibizione, ma eredità di antichi rit. Senza questa consapevolezza, non è possibile comprendere il teatro e le arti. Dopo la sua scomparsa nel 2021, per far conoscere e divulgare nuovi percorsi, è nata dunque la Fondazione Giuliano Scabia, dove si è proposto di attivare per l’anno accademico e scolastico 2024/25 un laboratorio di narrazione in rete, pensato per gli studenti di Unife, il Liceo Artistico Dosso Dossi e la Scuola di Musica Moderna, importanti complici che hanno permesso di far nascere esperienze parallele, con lo sguardo e le parole ereditati da Scabia. Si è voluto mostrare ai partecipanti ai laboratori e al pubblico, in quante forme sia possibile narrare e comunicare.

Nello specifico la classe 5A di arti figurative è stata coinvolta in un percorso di Pcto per la progettazione e realizzazione di alcuni soggetti utilizzati nelle macchine sceniche, partendo da una approfondita analisi dell’opera di Scabia. Tre ’macchine sceniche’ accolgono i narratoriviaggiatori che le manovrano e le svelano di volta in volta la storia, facendo apparire i protagonisti. La mostra rispetterà i seguenti orari. Al mattino l’accesso sarà possibile in orario scolastico e su prenotazione, nei pomeriggi di martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 16.30 alle 19.30.