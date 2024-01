Gli studenti: "Facciamo rumore con le parole"

Dopo l’incontro nell’aula magna dell’Istituto Rita Levi Montalicini con la direttrice dell’Istituto di Storia Contemporanea Anna Quarzi e Stefano Muroni, che ha riscontrato un grande interesse e partecipazione da parte degli studenti, proseguono gli incontri che vedono coinvolte le scuole del territorio portuense, questa volta con un appuntamento aperto anche alla cittadinanza. Martedì prossimoalle 11 in piazza Umberto I le scuole primarie e secondarie dell’Istituto Federico Bernagozzi organizzeranno un momento di presentazione dei lavori reali realizzati con la tecnica del caviardage "Facciamo rumore con le nostre parole". Il caviardage è un metodo di scrittura poetica, che consiste nel ricercare la poesia nascosta in una pagina di libro strappata a caso, sulla quale s’interviene con diverse tecniche del linguaggio visuale: acquerello, pastelli, pennarelli, matite colorate. Il risultato finale è una poesia visiva. La mattinata si concluderà con un appuntamento musicale e corale. Saranno circa 120 le bambine e i bambini coinvolti nel progetto. "Affrontare a scuola il tema della Shoah non è affatto semplice ma, al tempo stesso è molto importante che anche alle bambine e ai bambini venga raccontata per renderli consapevoli di un fatto così importante della storia", commenta il vicesindaco Francesca Molesini".