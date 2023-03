"Gli studenti? Quasi spariti Eppure il guadagno c’è"

Manca all’appello il 20% in media della forza lavoro necessaria per le prime operazioni di potatura nei frutteti e nei vigneti. Una percentuale che rappresenta solo la punta dell’iceberg di una piaga – la mancanza di forza lavoro nei campi – che rischia di diventare endemica. "Ferrara non rappresenta un’eccezione – così esordisce il direttore di Confagricoltura Ferrara, Paolo Cavalcoli –. E se negli ultimi due anni il problema non si è manifestato con particolare intensità, a causa soprattutto dei

flagelli atmosferici che hanno ridotto drasticamente le produzioni frutticole, a fronte di un’annata normale come si prospetta essere quella attuale, la possibilità che diverse aziende non riescano a reperire il personale necessario alla raccolta è assai concreta". Le motivazioni che hanno determinato l’aggravarsi della situazione rispetto al passato sono molteplici. Si è ridimensionato il flusso di lavoratori provenienti da Polonia e Romania, lavoratori che preferiscono rivolgersi a Paesi, come la Germania e l’Olanda, che grazie a sgravi fiscali e contributivi consentono loro di percepire retribuzioni più elevate rispetto alle nostre. "Non si tratta – riprende – di una maggiore generosità da parte dei produttori tedeschi e olandesi, ma piuttosto di agevolazioni statali di cui quelle aziende possono godere, che consentono da un lato di contenere il costo del lavoro, dall’altro di beneficiare di salari più elevati". Il decreto flussi, un tasto dolente secondo il direttore dell’associazione di categoria. "Impercorribile al momento l’utilizzo del decreto flussi – sottolinea –. Sono pochissime le quote accordate al settore agricolo ferrarese, biblici i tempi per il rilascio dei permessi di soggiorno. Pochissimi gli studenti che si rendono disponibili ad effettuare la raccolta dei prodotti; nulla a che vedere con i contingenti di 30 o 40 anni fa". La tariffa oraria per chi non possiede esperienza ammonta a 7,98 euro. "A chi è andato in pensione con quota 100 – l’altro nodo – è preclusa ogni attività lavorativa, questo ha privato il settore di molti potenziali addetti". "Le aziende devono assumere in modo agevole – Alessandro Visotti, direttore di Coldiretti – senza inutili pastoie. L’altro aspetto è senza dubbio quello della formazione, dobbiamo investire in questo campo. Ma sottolineo ancora una volta, il punto cardine è la velocità con la quale dobbiamo procedere, la frutta non aspetta, l’insalata non aspetta". Stefano Calderoni, presidente di Cia-Agricoltori Italiani, sviluppa il suo ragionamento a partire dal decreto flussi. "Si tratta – dice – senza dubbio di un dato positivo. Servono certezze per noi che dobbiamo predisporre i piani della stagione agricola, che dobbiamo programmare i raccolti e la forza lavoro necessaria per i campi. Ma, guardiamoci in faccia, gli ingressi sono troppo pochi per rispondere alle esigenze del nostro settore". Anche Calderoni punta sulla formazione. "Il personale che arriva nel nostro paese – spiega – deve essere già formato, altrimenti gli imprenditori rischiano di impiegare giorni per insegnare come si lavora nei campi, mentre i tempi della raccolta non aspettano. Oggi l’agricoltura chiede capacità e conoscenze, passi indispensabili per procedere con assunzioni e ingressi di manodopera nei campi".