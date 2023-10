Gli studenti restaurano le panchine: "Basta fare la spesa per finanziarli"

Fai la spesa alla Coop e dona il gettone per le panchine colorate di Avis Argenta e del Levi Montalcini. Il progetto è stato presentato dalla docente Alessandra Ferlini e Monica Malagolini di Avis Argenta di fronte alla dirigenza alla coop argentana I Tigli. Dall’inizio di ottobre dunque si potrà fare la spesa alla Coop e donare il gettone per una nobile causa. Sono tre i progetti da finanziare, ma quello di Avis Argenta concerne il viale Matteotti, quello delle panchine colorate per intenderci. Con il progetto "Le panchine parlano", Avis vuole finanziare la sistemazione di panchine da collocare vicino alle altre già ristrutturate: la panchina del volontariato e quella per l’inclusione. I manufatti saranno sistemati dagli studenti dell’Istituto superiore di Argenta "Rita Levi Montalcini e finanziate con i soldi della spesa dei cittadini argentani. Le panchine realizzate dagli studenti saranno inaugurate alla presenza delle autorità e gli studenti del Levi Montalcini parleranno del lavoro profuso e dello studio che vi ruota attorno. I messaggi delle panchine sono messaggi di educazione civica, partecipazione, condivisione, solidarietà ed impegno sociale, sono i valori che una società civile dovrebbe interiorizzare, esprimere e salvaguardare.