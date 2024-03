Gli studenti ripuliscono la scuola. Sensibilizzazione coi volontari

L’educazione ambientale entra nelle scuole superiori con chi la pratica da anni per puro spirito di volontariato ma con grande concretezza. Prende il via il progetto"Puliamo il Polo", al polo scolastico superiore di Codigoro, assieme a Comune e associazioni ambientaliste Delta Rescue, Legambiente, Plastic Free e Volano Borgo Antico. L’iniziativa si svolgerà oggi e domani, in vari momenti della mattina, ed oltre a qualche rappresentante delle 4 associazioni, ben 8 classi con all’interno 170 studenti effettueranno la pulizia di tutte le aree verdi attorno al complesso di viale della Resistenza. Per l’assessore alla pubblica istruzione Simonetta Graziani "l’impegno e la volontà di queste associazioni ambientaliste, pur operanti in ambiti diversi, hanno tutte finalità comuni, riconducibili al prendersi cura del territorio". "Il percorso educativo avviato, in linea con l’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite – ha precisato la dirigente del Polo Angela Lucibello – punta a fornire stimoli culturali e conoscenze, è attento al benessere degli studenti e alle relazioni che si sviluppano col lavoro di squadra". Per Delta Rescue la presidente Giulia Bondesa, assieme a Enrico Feggi, volontario del Circolo Nautico Volano, ha ricordato la grande attività al recupero e alla cura delle tartarughe marine che si trovano ferite lungo il litorale. Tutte tese queste associazioni alla tutela della flora e della fauna ma anche di tutti quei luoghi deturpati dall’inquinamento.

cla. casta.