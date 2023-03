Gli studenti ritornano alle origini Incontro con la pronipote di Brindisi

Nei giorni scorsi le classi dell’istituto ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi hanno incontrato a distanza Linda Brindisi, pronipote del maestro che dà il nome alla scuola. Durante l’intervento Linda Brindisi ha presentato la sua tesi di laurea per l’Accademia di Belle Arti di Brera ‘Casa Museo Alternativo Remo Brindisi’, che da un anno porta in giro per l’Italia e in cui approfondisce la figura del Maestro e la sua Casa Museo di Lido di Spina. All’incontro on-line era collegato anche Davide Rapezzi, neo laureato in Architettura al Politecnico di Milano con la tesi ‘L’architettura della Casa Museo Remo Brindisi’ e, con stupore dei partecipanti, Francesca Mastroianni, nipote di Marcello nonché amica di Linda Brindisi. La dirigente scolastica Pierlia Stimolo, nei saluti iniziali, ha ribadito quanto l’incontro sia un’occasione unica di arricchimento culturale per tutti i partecipanti. Le classi terze e quinte (dell’Alberghiero, percorso Accoglienza, e del Tecnico Economico indirizzo Turismo) hanno potuto porre domande riguardo l’artista, il collezionista e la persona che era Remo Brindisi, spaziando anche sugli aneddoti familiari e sulle curiosità, oltre che sugli aspetti architettonici della Casa Museo, costruita a Lido di Spina dall’ architetta Nanda Vigo negli anni ‘70. Linda Brindisi e Francesca Mastroianni, inoltre, hanno ricordato la profonda amicizia che legava il maestro Brindisi all’attore.

v.f.