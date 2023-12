Gli studenti sistemano la palestra. L’iniziativa dei giovani del ’Levi’

Le istituzioni non riescono a intervenire direttamente? Ci pensano i giovani. "Qualche tempo fa – racconta l’assessore Gian Luca Roma – Pavel e Ivan, due studenti dell’Istituto superiore "Rita Levi Montalcini", sono venuti a chiedermi di pulire la palestrina del Colombani. Cogliendo il loro spirito, ci siamo organizzati e l’abbiamo pulita assieme, grazie alla collaborazione di Daniele, il nostro operaio comunale e di Matteo Sgarzi del Bar Grillo, è uscito un mezzo capolavoro. Durerà? Non lo sappiamo. Certo è che dal loro senso civico e voglia di fare c’è da imparare parecchio. Grazie ragazzi!". Il calisthenics, o allenamento calistenico funzionale, si pone come obiettivo quello di migliorare la forza muscolare ma allo stesso tempo anche di ottenere un fisico bello, armonioso, una silhouette impeccabile.

Sono previsti però anche esercizi con attrezzi specifici, come una struttura da calisthenics, gli anelli, le catene, le spalliere e simili. Sono esercizi che possono essere effettuati in posizione eretta, ma anche appoggiandosi al suolo oppure in sospensione ed elevazione. Come è facile capire, si tratta quindi di un allenamento molto vario.

Proprio per questo motivo è praticamente impossibile annoiarsi. Praticamente impossibile quindi anche decidere di mollare. Quando l’allenamento è divertente, si ha infatti voglia di farlo anche ogni giorno.

f. v.