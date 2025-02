Gli studi di Fryderyk Chopin a Palazzo Naselli Crispi

Nuovo appuntamento per la rassegna di concerti del Conservatorio, realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, a Palazzo Naselli Crispi. Oggi alle 17.30, il concerto sarà dedicato al compositore polacco Fryderyk Chopin di cui sarà eseguito lo Scherzo Op. 54 n. 4 in mi maggiore. A seguire i dodici studi op. 10 di Chopin che hanno completamente rivoluzionato il concetto di ‘studio per pianoforte’.

L’interprete è il pianista Zhenbo Ye, iscritto al primo anno di Biennio di pianoforte del Conservatorio di Ferrara. È stato allievo di Stefania De Stefano e attualmente studia con Roberto Russo.

Un’ora prima di ogni concerto è prevista una visita guidata gratuita di Palazzo Naselli Crispi, primo esempio di architettura civile del ‘500 a Ferrara. Non è necessaria la prenotazione. Ritrovo alle 16.30 nel cortile del Palazzo. I concerti iniziano alle 17.30; l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. La prenotazione dei concerti è consigliata al numero 3338043626 (tramite messaggio Whatsapp).