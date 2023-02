.Gli sviluppi dell’affaire Lodi-Cidas L’inchiesta potrebbe allargarsi

Cambio di imputazione e, molto probabilmente, allargamento dell’inchiesta anche a chi la presunta induzione indebita che il gup Danilo Russo ’suggerisce’ di contestare al vicesindaco Nicola Lodi l’avrebbe subita: ma passivamente o attivamente? O meglio: è stato il destinatario accondiscendente dell’induzione. Non ci sono ancora certezza su questo allargamento che sembra trasparire dall’ordinanza con cui il gup Russo ha fatto cadere l’accusa di concussione per Lodi, leggendo però in quella ricostruzione fatta dal pm Ciro Alberto Savino, una sua variante: l’induzione indebita prevista dall’articolo 319 quater del codice penale, in parte modificato dalla legge Severino. Codici a parte, il pm Savino ha ora sei mesi per recepire le prescrizioni del giudice e poi riformulare le accuse relative all’affaire Cidas, ampliando il raggio di azione all’altro soggetto che potrebbe rientrare nelle contestate pressioni per arrivare a colpire Daniel Servelli, dipendente Cidas, reo di avere diffamato – con recente condanna di primo grado – il vicesindaco, commentando su Facebook un post riguardo la visita dello stesso Lodi in ospedale a Cona per ringraziare i sanitari per il grande impegno durante la pandemia.

Il fatto. L’inchiesta sulla condotta del vicesindaco ha portato a ricostruire le presunte pressioni di Lodi sul presidente della Cidas, Daniele Bertarelli per, in sintesi, ’farla pagare’ a colui che lo aveva offeso pubblicamente. Una pressione che avrebbe raggiunto il suo obiettivo, considerando che Servelli sarebbe stato spostato in altro luogo di lavoro. Ma non solo. Sembra infatti che nel corso delle indagini siano emerse altre conseguenze ascrivibili alla cerchia di Servelli. Il pm ha ora sei mesi di tempo per riformulare le accuse ed eventualmente allargare le indagini anche ad altri soggetti e poi chiudere di nuovo l’inchiesta con un 415 bis. Dopo la decisione del gup Russo – giudice che non potrà più occuparsi di questa vicenda – sono state poche e concise le dichiarazioni del vicesindaco Lodi, che è assistito dagli avvocati Carlo Bergamasco e Ciriaco Minichiello. "Adesso vado a lavorare, perché sono ancora vicesindaco", quanto dichiarato a caldo da Lodi pochi minuti dopo la lettura dell’ordinanza. Più tardi, sulla sua pagina Facebook, ha aggiunto: "Le motivazioni che escludono intimidazioni o costrizioni da parte mia, mi rendono ancora più fiducioso per gli sviluppi futuri".

Cristina Rufini