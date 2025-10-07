Gli ultimi dati sul turismo. Ferrara, bene i visitatori. Il vero boom è sulla costa

Ferrara tiene bene, ma la Costa trascina. Nei primi otto mesi del 2025 la città mostra segnali di vivacità, ma con un profilo turistico differente rispetto alla costa. I turisti arrivati in città sono 172.204 (+3,9% sul 2024) e i pernottamenti 349.021 (+1,3%). Crescono soprattutto gli stranieri: +6,3% di notti estere, mentre gli italiani calano dell’1,5%. È la conferma di una città che convince il visitatore internazionale ma che deve lavorare maggiormente per tentare di trattenere il pubblico interno. Nel frattempo, la provincia disegna una geografia turistica fortemente polarizzata. È questa l’istantanea che emerge dalla pubblicazione dei dati turistici della Regione che prendono in considerazione il periodo tra gennaio e agosto di quest’anno. In questo lasso temporale si contano 502.529 arrivi (+4,0%) e 2.371.495 pernottamenti (-1,2%). Il baricentro resta Comacchio, dove si concentra oltre l’80% delle notti: 291.782 turisti (+2,9%) e 1.907.759 pernottamenti (-2,3%). L’entroterra cresce, ma la costa ancora decide la direzione dei flussi. Il confronto tra città e litorale chiarisce la diversa natura del turismo ferrarese. Ferrara capoluogo genera circa un terzo degli arrivi provinciali, ma solo il 15% delle notti. La permanenza media in città si ferma a due notti, contro le oltre quattro dell’intera provincia e le sei di Comacchio. Si tratta, comunque, di categorie di visitatori molto diverse fra esse.

Uno sguardo alle altre realtà regionali completa il quadro. Bologna continua a dominare la scena: nel 2024 ha superato i 2,6 milioni di arrivi e 5,8 milioni di pernottamenti (+66% e +90% rispetto al 2014), trainata da business, eventi e appeal internazionale. Modena si muove su volumi medi, con 827.864 arrivi (+3,9%) e circa 1,9 milioni di presenze (+5,7%), segno di un turismo esperienziale legato a motori, cibo e cultura. Reggio Emilia, nel primo semestre 2025, ha accolto 154.153 turisti (+4,5%) e 322.564 pernottamenti, in un trend di crescita costante. Ferrara si colloca su livelli inferiori, ma con ritmi di incremento simili e una quota estera in espansione, elemento che la distingue nel panorama regionale. Le interpretazioni sono chiare: Ferrara cresce negli arrivi e conquista visitatori stranieri. Il turismo balneare di Comacchio garantisce numeri e durata, ma soffre di una leggera flessione (-2,3% pernottamenti) che suggerisce un accorciamento della vacanza media o una minore saturazione delle strutture.

Per le politiche territoriali la sfida, dunque, è duplice: allungare la permanenza in città e diversificare la stagione costiera. Ferrara può farlo – come già ha iniziato anche grazie ai bandi messi in campo – integrando arte, cicloturismo, enogastronomia e itinerari nel Delta; la costa deve puntare su esperienze fuori picco e destagionalizzazione. Un sistema integrato città–riviera, sostenuto da trasporti e promozione congiunta, potrebbe colmare il divario interno e aumentare la spesa turistica complessiva. In una regione dove Bologna è locomotiva e Modena e Reggio Emilia consolidano la propria attrattività, Ferrara resta una promessa credibile: piccola nei numeri, ma sempre più internazionale e pronta — se saprà trattenere i propri ospiti — a diventare una delle sorprese del turismo emiliano-romagnolo. Come, in parte, ha già dimostrato di essere.

re. fe.