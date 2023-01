Gli ultimi fuochi della tradizione

Domani, dolci e spettacolo in occasione del ‘vecchione’. A Buonacompra, infatti, nell’area verde che si trova proprio davanti alla piazza, alle 19, ci sarà polenta, ragù, braciadella e vin brulè per trascorre la serata in compagnia. Alle 20 ecco che arrivano i ‘befanoni’ che regaleranno la tradizionale calza ai bambini. Alle 20.15 si concluderà con il rogo del befanone con spettacolo coreografico e pirotecnico. Un’allegra serata organizzata dall’Associazione Dilettantistica Polisportiva Bevilacqua. Un mondo per stare insieme e ritrovarsi alla luce di tradizioni che continuano a vivere, in città ed anche nei paesi. Un segno di coesione delle comunità.

l. g.