"Gli ultimi giorni del mio Vincent. Un diario ritrovato"

E’ con ‘Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato’ che stasera, alle 21, Marco Goldin sale sul palco del Teatro Nuovo per raccontare le ultime settimane della vita del pittore, ipotizzandone il diario.

Che rapporto c’è tra lei e Van Gogh?

"Di lunga data, gli ho dedicato 6 mostre monografiche e inserito in altre 8 tematiche, libri, una biografia, spettacoli e 30 anni di studio, viaggi continui nei suoi luoghi come la miniera di Carbine in Belgio dove ha fatto i primi disegni, Auvers dove passa le ultime settimane di vita. Ed è arrivato in modo naturale la voglia di dargli la mia voce"

Che racconto sarà?

"Lo spettacolo nasce dalla pubblicazione a settembre 2022 del mio romanzo dove immagino che Van Gogh abbia tenuto un diario ritrovato 2 settimane prima della morte, dal proprietario della locanda dove ha vissuto e ritirato fuori la sera del funerale. Raccontano gli ultimi 2 mesi ma è anche ricco di flashback che riportano all’ospedale psichiatrico in Provenza, gli anni olandesi e l’infanzia. Un racconto in cui presto parole e voce a Van Gogh. Abbiamo scelto musiche di Franco Battiato, lavori poco conosciuti che si sposano poeticamente con le immagini"

Che tipo di Van Gogh sarà?

"E’ un Van Gogh non disperato, che è frutto di anni di ricerca dove vi è anche la negazione della teoria che non sia suicidato ma ucciso, che fosse povero o la pazzia. E’ un Van Gogh che vive nel suo rapporto straordinario con la natura, il rapporto con gli altri pittori, i suo desiderio di condividere la sua opera e vita con gli altri e che alla fine, decide di disperdersi nell’infinito"

Oggi Van Gogh può essere riletto?

"Sì, da qualche anno gli storici dell’arte che si occupano seriamente di lui, hanno iniziato a sfrondare tutti i luoghi comuni con documenti alla mano. Un lavoro che andava fatto".

