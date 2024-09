Gli ultimi giorni di mercato. Spal, rispunta Mignanelli. Rosafio verso il Potenza

Altro giorno di ’apparente’ calma in casa Spal che, nemmeno ieir, è riuscita a passare alle cose formali. Ma il direttore sportivo Casella sta gettando le basi per tre giorni di mercato all’insegna dei fuochi d’artificio. Dopo Riccardo Collodel e Daniel Dumbravanu, che con tutta probabilità finiranno rispettivamente alla Casertana e alla Lucchese, si sta sbloccando finalmente anche la situazione di Marco Rosafio che pare ormai destinato a proseguire la stagione con la maglia del Potenza. Tornando quindi a giocare nel girone C di Lega Pro, nel quale nell’ultimo campionato si era messo in luce con il Messina. La cessione più importante da effettuare assolutamente è quella di Andrea La Mantia, per il quale nelle ultime ore è spuntata una pista che porta alla Salernitana ma si continua a lavorare a 360 gradi.

Non meno significativa per gli equilibri della squadra di Dossena è però l’eventuale partenza di Alessandro Tripaldelli, da qualche giorno diventata sempre più probabile. In realtà, l’addio del terzino sinistro napoletano è nell’aria dalla fine della scorsa stagione, tanto che per lui si sono fatte avanti diverse società di serie B. Su tutte Bari e Cesena, che però alla fine hanno puntato su altri profili. È stato un lungo tira e molla quello che ha visto protagonista Tripaldelli, che quando pareva aver deciso di restare in biancazzurro ha invece ricominciato a guardarsi intorno. È la Juve Stabia la società che da qualche giorno è in pressing sul terzino sinistro della Spal, che col club di Castellammare di Stabia ha già concluso una maxi-operazione qualche settimana fa che ha portato a Ferrara il difensore centrale Matteo Bachini e in gialloblù Demba Thiam e Fabio Maistro. In quel caso in realtà la contropartita tecnica da girare alla Spal inizialmente doveva essere diversa. Non Bachini, ma Daniele Mignanelli che per qualche giorno è stato virtualmente un giocatore del club di via Copparo. Tanto che addirittura mister Dossena aveva ammesso che la trattativa era in dirittura d’arrivo. Le cose poi sono cambiate improvvisamente, ma la Spal non ha mai smesso di pensare al laterale mancino della Juve Stabia e lui ha continuato a ragionare sull’opportunità di venire a Ferrara. Di sicuro sarebbe un bel colpo per la squadra di Dossena, che si ritroverebbe metà difesa delle Vespe che hanno dominato l’ultimo campionato di serie C davanti a Melgrati che invece ha centrato la promozione due stagioni fa col Lecco.

Nulla è definito, anche perché la Spal sta valutando con attenzione anche un altro candidato per la fascia sinistra, dove comunque Tripaldelli pare ormai in uscita. Oggi dovrebbe essere finalmente il giorno degli annunci, di cessioni ma anche di acquisti. Del resto, si stanno liberando diverse caselle che dovranno necessariamente essere riempite. Magari partendo dalla catena di destra, la più in affanno al debutto con l’Ascoli.

Stefano Manfredini