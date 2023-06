‘Gli ultimi indiani di bonifica’ L’opera di Muroni al Roverella

Oggi, alle 17, nel cortile di Palazzo Roverella la presentazione del libro di Stefano Muroni (foto) ‘Gli ultimi indiani di bonifica’, edito da Pendragon. L’autore dialogherà, nel corso dell’incontro, con Riccardo Modestino. La cittadinanza è invitata a partecipare.

"Gli ultimi indiani di bonifica. Racconti dalle terre strappate al grande fiume’ parla di zolle e sudore, di sciamani e guerrieri, di lacrime e fuochi notturni. Ma soprattutto parla di quei diecimila scariolanti – i nostri padri fondatori, i nostri Adamo ed Eva - che, dal 1872, vennero nel Basso ferrarese per bonificare le terre, rassodarle e renderle fertili, dando vita alla più grande bonifica dell’800", le parole di Muroni per illustrare il libro. Nella narrazione, che assume tratti spesso immaginifici, a trovare spazio sono i personaggi più vari. Da un brigante virtuoso e balbuziente a una lavandaia in preda all’innamoramento, da una bambina che vede la Madonna sopra un olmo a un parroco che rischia la vita per i propri ideali. Un mosaico composto da una ventina di storie antiche e tramandate oralmente, disseppellite dalla polvere del tempo e funzionali a ricostruire le coordinate geografiche ed emozionali di un territorio.