Gli ultras biancazzurri contestano duramente Tacopina: "Pazienza finita, vattene"

FERRARA

Il gruppo Curva Ovest Ferrara torna a contestare duramente Joe Tacopina. Attraverso un post su Facebook, martedì sera gli ultras hanno chiamato a raccolta la tifoseria spallina per contestare il presidente. Circa un centinaio i supporters che hanno risposto presente, ritrovandosi in piazza Savonarola poco prima delle 20. Lo striscione esposto dagli ultras – che poi hanno raggiunto piazza Castello – parla chiaro: "Pazienza finita, Tacopina vattene". Del resto, è da oltre un anno che il gruppo Curva Ovest Ferrara contesta duramente il presidente della Spal, invitato anche ieri a vendere la società e tornare negli Stati Uniti. Storie tese iniziate più o meno in corrispondenza con la retrocessione dei biancazzurri in serie C, con la contestazione che è proseguita senza soluzione di continuità nell’arco di tutta la scorsa stagione. Tacopina però ha sempre tirato dritto, assicurando di voler continuare a investire nella Spal.