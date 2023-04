Gobetti e Porta Reno, lavori dopo l’estate

Partiranno dopo l’estate i lavori di riqualificazione dei portici che si affacciano su corso Porta Reno e su piazza Gobetti e tra via Amendola e via Vaspergolo. "Una scelta – sottolinea l’assessore Andrea Maggi – pensata per non interferire con le attività che si affacciano sulla futura area di cantiere nel periodo tardo primaverile ed estivo, quando si registra, in maniera particolare, una importante affluenza in città di turisti e clienti". I lavori saranno realizzati con un investimento comunale di circa 200mila euro e arrivano all’esito di sopralluoghi, incontri con gli amministratori di condominio e con i titolari di alcune attività, della fase progettuale e di un bando di gara che ha visto l’impresa Moretti di Ferrara aggiudicarsi i lavori. Al centro ci saranno la pulizia, il rifacimento della pavimentazione (attualmente fortemente degradata, la tipologia e i materiali delle nuove coperture sono decisi d’intesa con la Soprintendenza) e misure anti-degrado. Il periodo di completamento dei lavori è di circa 2 mesi. "Questo intervento si colloca in un più vasto piano di recupero, restituzione di decoro, rilancio e valorizzazione dell’intera area, centralissima ma purtroppo negli anni fortemente degradata", dice Maggi.