Goiabum, un viaggio nella tradizione brasiliana

Stasera alle 21.15 al Torrione (via Rampari di Belfiore, 167) arriva il jazz verdeoro di Goiabum (Agnese Bozzetto, voce, Anna Fusek, flauti, violino e pianoforte, Gianluca Geremia, chitarra e pianoforte e Nadir Bizzotto, contrabbasso). Il nome Goiabum nasce dalla fusione di Goiaba (che in portoghese indica la guava, frutto tipico brasiliano) ed il suono onomatopeico Bum, un vago rimando al titolo dell’album del 1979 di Hermeto Pascoal ‘zabumbê-bum-á’. Il progetto è nato attorno al 2022 dall’interesse di esplorare il variegato mondo della musica brasiliana mettendo in comunicazione tra loro persone di diversa formazione musicale. Musicisti provenienti dalla musica classica, barocca, jazz e pop si sono dati un punto di incontro per fare visita e rendere omaggio alla produzione musicale brasiliana degli ultimi settant’anni. Il progetto esplora le musiche di autori come Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Guinga, Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque, passando attraverso i Choros.