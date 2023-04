"Golden e Black, Goro ha le sue ostriche"

Sono le ostriche targate Goro le protagoniste di una ricerca dell’Università di Ferrara, che punta alla loro valorizzazione sul mercato. L’allevamento delle varianti Golden e Black, prodotte localmente, è infatti al centro di un progetto europeo finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Ieri, nell’ambito del convegno intitolato ‘Caratterizzazione qualitativa e potenzialità di mercato delle ostriche golden e black selezionate a Goro’ sono stati restituiti i risultati finali della ricerca alla presenza di ricercatori dell’Università di Ferrara e istituzioni.

Presente anche l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca, Alessio Mammi. Lo studio, sostenuto con 85mila euro attraverso il progetto Flag Costa nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (Feamp), ha analizzato gli elementi di innovazione ambientale ed economica per lo sviluppo e la promozione dell’ostricoltura regionale. Notevoli sia per le caratteristiche nutrizionali sia per la potenzialità di un prodotto fino a qualche anno fa prevalentemente di importazione. Va ricordato che le ostriche fanno bene all’ambiente perché, essendo dotate di guscio calcareo, crescendo assorbono anidride carbonica dal mare, riducendo l’impatto delle emissioni climalteranti. "A Goro abbiamo presentato due nuove varietà di ostriche. L’acquacoltura intelligente ed ecosostenibile e` uno dei pilastri dei nostri interventi - ha affermato l’assessore regionale Mammi – con grandi potenzialità` per ridurre la dipendenza dalle importazioni e sbocchi occupazionali nelle zone rurali. È un settore che sta crescendo e che vogliamo sostenere, valorizzando questa produzione locale: in Italia ogni anno vengono consumate 10 mila tonnellate di ostriche, quasi tutte di importazione. Ancora una volta quindi si conferma l’importanza degli investimenti in ricerca e innovazione".

Una delle ostriche studiate, la Golden oyster, ha il guscio di colore giallo-oro che la rende molto accattivante sul mercato. Visti i risultati è stato isolato un secondo tipo cromatico (Black ), entrato in produzione nel 2022. La produzione di ostriche dai tratti originali e facilmente distinguibili sul mercato rappresenta un’azione valorizzante del territorio, dal momento che non solo sono allevate in un’area ben precisa, ma sono le uniche completamente italiane nel panorama nazionale. Infatti, l’allevamento nella Sacca di Goro si distingue per l’utilizzo di seme di ostrica prodotto localmente e non acquistato dalla Francia. Inoltre, le tecniche messe a punto permettono una migliore resa nutrizionale.

Valerio Franzoni