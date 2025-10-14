Goliardia in festa, un weekend di iniziative. Si parte con la consegna delle chiavi della città

La città si prepara a vivere una delle sue tradizioni più sentite e colorate. Domani il primo cittadino consegnerà le chiavi dell’Urbe Estense al duca della goliardia ferrarese, massima carica studentesca, sancendo l’inizio di una settimana di celebrazioni per gli ottant’anni dell’Associazione Ferrarese Universitaria de li 4S. Un rito che segna il passaggio di potere, seppur in tono scherzoso, tra l’amministrazione civile e la vivace comunità studentesca, che da giovedì animerà piazze e palazzi storici.

La cerimonia ufficiale si terrà alle 10 nella sala dell’Arengo in municipio, dove il sindaco Alan Fabbri cederà le redini della città ai rappresentanti dell’associazione più antica di Ferrara. Un gesto che, come da tradizione, concede simbolicamente agli studenti la libertà di popolare e vivere la città in un’atmosfera di festa e spensieratezza.

Il clou delle celebrazioni è fissato per venerdì, con un evento senza precedenti. A partire dalle 19.30, i cancelli del Castello estense si apriranno per ospitare la grande Festa celebrativa. Il fossato medievale e le corti interne diventeranno per una notte il palcoscenico di questa ricorrenza, con la festa destinata a protrarsi fino alle prime ore della notte, in un tripudio di musica, colori e allegria.

Le celebrazioni per gli ottant’anni dell’associazione avranno però il loro momento più solenne e carico di significato sabato. Alle 10, la comunità goliardica si ritroverà infatti nel teatro anatomico, all’interno di palazzo Paradiso, sede della biblioteca Ariostea. Qui, alla presenza della rettrice, verrà intonato l’inno goliardico ‘De Brevitate Vitae’, le cui note riecheggeranno nell’antica sala ottagonale un tempo dedicata allo studio dell’anatomia.