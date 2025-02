Golinelli: "Chemia, ora un piano". Lodi: "E’ già sull’albo pretorio"

L’attacco politico di Sinistra Italiana e le rassicurazioni del sindaco sul piano di emergenza di protezione civile. "Ci saremmo aspettati almeno una risposta dopo aver richiamato l’attenzione di sindaco, giunta e consiglio comunale sui limiti e le carenze del Piano Intercomunale di Protezione Civile. Invece nessun cenno di interesse". Tuona il Circolo di Sinistra Italiana ‘Ferrara e Alto Ferrarese’, attraverso le parole del segretario Sergio Golinelli. "Considerando la preoccupante frequenza con cui avvengono eventi catastrofici, e la presenza, nel Comune di Terre del Reno, di una azienda, la Chemia di Dosso, a rischio di incidente rilevante – spiega il segretario – ci saremmo aspettati una risposta. Non solo dalla maggioranza, a cui spetta l’onere di fare le cose, ma anche dalla minoranza, che ha il compito di vigilare e incalzare".

La richiesta del Circolo di Sinistra Italiana è chiara: "Non è ancora stato prodotto e distribuito un opuscolo informativo alle famiglie e nei luoghi pubblici – insiste Golinelli – che riassuma i punti principali del piano, e i rischi maggiori in caso di inondazioni, incendi boschivi, incidente alla Chemia e altro, cui è sottoposto il nostro territorio". Un invito a procedere e velocemente. Immediata la risposta del sindaco Roberto Lodi: "Se Golinelli si fosse informato saprebbe che il piano è stato pubblicato sull’albo pretorio del comune di Terre del Reno il 20 febbraio, così come approvato dalla Prefettura – indica –. Il nostro è il primo di quelli presi in esame. Non c’è nessun ritardo". Poi l’appunto: "Siamo stati più volte in Prefettura, insieme all’assessore all’ambiente Gianfranco Guizzardi e ai tecnici. Un lavoro di squadra. Scaduti i termini di pubblicazione albo pretorio, inizieranno le procedure di informazione alla popolazione con brochure a tutte le famiglie, incontri con le scuole e ci sarà un incontro pubblico". Poi una ulteriore rassicurazione: "L’azienda ha ridotto rischi perché produce una serie di materiali che sono più ecocompatibili e meno rischiosi del passato in caso di pericolo".

Claudia Fortini