Gomitoli di lana da raccogliere: "Progetto anti violenza femminile"

La forza delle donne per le donne. Un appello a chi vuole donare gomitoli di lana. Vigarano ha aderito e collabora per la buona riuscita di Viva Vittoria Ferrara, un’opera relazionale condivisa contro la violenza sulle donne. "Realizziamo quadrati in maglia o all’uncinetto – spiega Lucia Montori, una delle referenti – che serviranno a realizzare coperte vendute successivamente in un grande evento che si terrà il 23 e 24 novembre in Castello Estense". Due sono i gruppi di lavoro organizzati, coordinati da Lucia Montori e Gigliola Pozzati. Partecipano circa 20 persone: "Siamo sempre aperti a chi vorrà creare quadrati in compagnia – invitano – ed imparare le tecniche del lavoro manuale". Altre donne lavorano da casa perché impegnate negli orari in cui si ritrovano i gruppi. Le giornate di incontro sono il lunedì pomeriggio al Centro Sociale Ancescao di Borgo e il mercoledì pomeriggio alla Camarazza Auser a Vigarano Pieve. "Incontri che sono serviti a fare nuove conoscenze – racconta la Montorsi – dove oltre al lavoro manuale, si sono creati momenti di aggregazione, di scambio di idee, di conoscenza di nuovi punti, momenti per fare due chiacchiere condite da un caffè assieme. Il tutto legato da un filo di lana che parte dall’amore delle donne e arriva all’amore per le donne". Il progetto è stato immediatamente accettato e condiviso da tante donne che si sono attivate per lavorare a maglia, raccogliere idee e gomitoli di lana.