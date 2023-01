Gomma-plastica, patto coi sindacati Nell’accordo 167 euro di aumento

di Federico Di Bisceglie

Il settore della gomma-plastica è a un punto di svolta. La delegazione trattante ha infatti sottoscritto una bozza di accordo per i rinnovi contrattuali dei dipendenti. La ricaduta territoriale di questo rinnovo è significativa: gli aumenti salariali previsti dal nuovo contratto – ben 167 euro nel triennio 2023-2025 – riguarderanno circa cinquecento addetti su tutto il territorio. Addetti che sono occupati nelle diverse realtà produttive disseminate su tutta la provincia. A tracciare questa stima è il segretario della femca-Cisl, Luigi Baiano che era presente alla delegazione trattante nazionale.

"Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa trattativa – spiega il sindacalista – che rinnoverà, in positivo, il contratto che regola i rapporti lavorativi in alcune aziende importanti del territorio. Dalla Benvic alla General Cavi, passando per la Polar (insediate al Petrolchimico) e la Tpv Compound di Argenta". Insomma un risultato tutt’altro che banale, specie per gli addetti che, sui minimi salariali, beneficeranno di un aumento di 153 euro (mediamente gli aumenti, nelle contrattazioni precedenti, si aggiravano attorno ai 70 euro). Al netto dell’aspetto meramente economico, il sindacalista della Cisl sottolinea un altro aspetto non banale contenuto nella bozza di accordo.

"Attraverso questo rinnovo – prosegue Baiano – introduciamo un elemento importante sotto il profilo del welfare aziendale: l’adesione al fondo sanitario di settore, completamente a carico delle aziende". Quello della gomma-plastica era uno dei segmenti produttivi che, ancora, aspettava i rinnovi. Finalmente ci siamo. Tanto, riferisce il sindacalista, è dipeso dalla fase di contrattazione. "Ci sono ancora tanti settori che aspettano il rinnovo contrattuale – osserva l’esponente della Femca-Cisl – ma nel comparto gomma-plastica, uno dei principali anche per il nostro territorio, siamo riusciti a trovare una quadra soddisfacente. E, devo dire, c’è stata una buona risposta e una grande disponibilità anche da parte delle aziende". I prossimi step significativi, anche in termini di ricadute provinciali, sono legati ai rinnovi contrattuali per i lavoratori della ceramica e delle lavanderie industriali. Anche su questi, Baiano, è moderatamente fiducioso che si possa arrivare a una trattativa e a un esito soddisfacente. Tornando invece ai temi del territorio, sul Petrolchimico si allunga ancora l’ombra dell’incertezza. Sì, perché se è vero che la presentazione del progetto per limitare il prelievo idrico dal Po e riutilizzare le acque impiegate nei cicli produttivi, è altrettanto vero che le criticità non mancano. Infatti, pare che l’azienda Yara – produttrice di fertilizzanti a base azotata – abbia rimandato nuovamente la ripartenza dell’impianto.

Questa volta, differentemente da prima, le problematiche non derivano dalle dinamiche del mercato, ne dal prezzo esorbitante del gas, bensì da un problema di carattere tecnico. "Hanno riscontrato – chiude Baiano – un malfunzionamento delle caldaie, che sta ritardando la ripartenza degli impianti, programmata per fine febbraio. Fortunatamente, questo ritardo non avrà ripercussioni negative sui lavoratori che continuano ad essere pagati regolarmente a stipendio pieno".