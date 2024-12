Goro: eventi natalizi per bambini e famiglie tra spettacoli e laboratori creativi

Per le festività, a Goro sono diverse le iniziative dedicate a bambini e famiglie presentate dal Comune, dall’Istituto comprensivo "A.Manzoni" e dalle associazioni locali. Ecco i primi appuntamenti.

Oggi alle 16, al Teatro "Ricci", è in programma la replica di "C’era una volta… al Teatrin", con letture animate per bambini da parte dei genitori in collaborazione con la Biblioteca comunale. A seguire, ci sarà l’accensione dell’albero di Natale, con una merenda offerta ai bambini da Pro Loco.

Mercoledì alle 16.30, in Biblioteca comunale a Goro vi sarà "Il Natale dei piccoli" con Isabella Pozzati. Il 15 dicembre alle 16, all’ex materna di Gorino vi sarà l’iniziativa "Una nuvola piena di…", laboratorio creativo con decorazione dell’albero e musica.

Il 20 dicembre alle 10.30 piazza Milva sarà avvolta da "Dolci melodie di Natale", con canti dei bambini della Scuola d’Infanzia Statale e Scuola Primaria.

Il 24 dicembre, Babbo Natale consegnerà i regali a domicilio (prenotazioni entro il 20 dicembre: 392-4846910), mentre alle 16 in piazza Milva ci si scalderà con vin brulé, cioccolata calda e giochi e attendere i Babbi in Vespa con la slitta di Babbo Natale e regali per tutti i bambini.