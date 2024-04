Goro, istituito l’albo per le botteghe storiche e i mercati antichi

Il Comune di Goro, in applicazione della Legge regionale 5/2008, istituisce l’Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici, cui possono essere iscritte le attività commerciali ed artigianali che posseggono i requisiti indicati dalle norme regionali e ne facciano richiesta. I requisiti per il riconoscimento dello status di ‘Bottega Storica’ e di ‘Mercato Storico’, si possono consultare all’apposito link pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Goro. Tra i requisiti richiesti, lo svolgimento della stessa attività nello stesso locale o nella stessa area pubblica da almeno cinquant’anni nel caso di attività commerciali e artigianali, e da almeno 25 anni per le Osterie. Sempre nella stessa pagina web sono disponibili il verbale di deliberazione di Giunta comunale e l’apposito modulo per l’iscrizione.