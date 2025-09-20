Gospel e flamenco a braccetto. Con le note ’Mai da soli’

L’intensa energia spirituale e strumentale del gospel arriva in città con ’Ferrara Gospel Friends’, nel week end del 27 e 28 settembre. L’iniziativa è realizzata da ’Ferrara Gospel Choir Academy Aps’, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di enti culturali e associazioni del territorio. Il ricavato del concerto finale del 28 settembre sarà devoluto poi all’associazione ’Mai da soli’. Il programma dell’iniziativa è stato presentato ieri in conferenza nella residenza municipale dall’assessore comunale Matteo Fornasini e dalla presidente della Ferrara Gospel Choir Academy Aps Simona Natali. "L’Amministrazione comunale – afferma l’assessore Fornasini – collabora a questa manifestazione dagli inizi, ed è felice di accompagnarla anche in queste due giornate: il 27 e il 28 settembre 2025.

Questo evento offrirà l’occasione di richiamare visitatori e appassionati in città, contribuendo a farla conoscere anche da punto di vista turistico. Per un intero fine settimana – ha concluso Fornasini – la nostra città sarà vetrina per l’eccellenza del gospel". "Quest’anno – ha dichiarato poi Simona Natali – infatti, sarà presente l’ospite internazionale Nacho Melús, ideatore di un nuovo genere chiamato ‘Gospel Flamenco’. Tutta la giornata di sabato e parte della domenica è in programma un workshop all’interno dell’hotel Astra, la sera del 27 andrà in scena ‘Ferrara Gospel Friends on the way’, un’esibizione di canto ’in movimento’ della durata di mezz’ora circa per le strade del centro storico: si partirà dall’hotel Astra, si proseguirà con brevi tappe di canto gospel in via Garibaldi, corso Porta Reno, via San Romano e infine via Mazzini. La sera di domenica sarà invece dedicata al concerto finale che, si terrà nella zona fiera della città e sarà l’occasione per mettere in pratica le conoscenze apprese nei due giorni di workshop insieme a Nacho Melús.

Emily Mirelli