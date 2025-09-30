Gospel e flamenco, un incontro di emozioni

Un caloroso applauso del pubblico accorso in Fiera ha concluso la terza edizione del ‘Ferrara Gospel Friends’, evento di musica gospel organizzato dalla Ferrara Gospel Choir Academy sotto la direzione artistica della sua direttice, Simona Natali, e con il patrocinio del Comune. Nel corso di due impegnative ed emozionanti giornate oltre cento coristi provenienti da numerose città italiane si sono riuniti in una sala dell’hotel Astra per studiare insieme ed esercitarsi nella pratica del canto gospel sotto la guida della Nacho Melús, vocal coach e direttore corale di fama internazionale, giunto appositamente da Barcellona.

Guidati dall’artista spagnolo i partecipanti hanno avuto la possibilità di cimentarsi in una versione differente del canto gospel secondo la visione di Melús, che con il suo innovativo progetto Heaven & Hearth, ha eslporato i punti comuni di due realtà musicali solo apparentemente distanti quali il gospel ed il flamenco, invece accomunate dal fatto di essersi entrambe sviluppate in contesti di emerginazione sociale, la schiavitù negli Stati Uniti e il mondo gitano in Spagna.

L’energia scaturita da questo incontro ha coinvolto non solo i partecipanti al workshop, ma anche tutta la platea presente al concerto collettivo che si è tenuto domenica alle 18.30 in Fiera, che ha visto tutti i coristi esibirsi sotto la direzione di Nacho Melús e Simona Natali in una performance corale carica di emozioni.

La Ferrara Gospel Choir Academy, che ha organizzato i lavori del workshop ed il concerto finale, "ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile la perfetta riuscita della manifestazione, a partire dall’amministrazione comunale nella persona dell’assessore Matteo Fornasini, presente in sala, l’associazione ferrarese ‘Mai da Soli’, cui sarà devoluto l’incasso del concerto e tutte le persone che hanno dato il loro generoso contributo per il funzionamento della manifestazione".

L’associazione dà appuntamento a tutti gli appassionati di gospel alla prossima edizione, che si terrà dal 9 all’11 ottobre 2026 ricordando che la Ferrara Gospel Choir Academy "è una realtà sempre lieta di accogliere nuovi partecipanti, per cui chi desiderasse maggiori informazioni può visitare la pagina facebook dedicata all’evento e quella della Ferrara Gospel Choir Academy".