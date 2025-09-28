Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaGospel Friends, oltre cento voci in scena
28 set 2025
REDAZIONE FERRARA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Gospel Friends, oltre cento voci in scena

Gospel Friends, oltre cento voci in scena

Oggi alla Fiera lo spettacolo benefico che vedrà esibirsi sul palco coristi provenienti da tutta Italia diretti da Nacho Melús

Alcuni degli oltre 130 coristi da tutta Italia che. oggi pomeriggio si esibiranno al quartiere fieristico

Alcuni degli oltre 130 coristi da tutta Italia che. oggi pomeriggio si esibiranno al quartiere fieristico

Ferrara si prepara ad accogliere la terza edizione di Ferrara Gospel Friends, il progetto musicale che ogni anno riunisce oltre cento voci da tutta Italia in un evento unico nel suo genere. Il concerto finale, in programma per oggi alle 18.30 al quartiere fieristico sarà il culmine di un intenso weekend di workshop dedicato alla musica gospel contemporanea. Sul palco saliranno oltre 130 coristi, diretti da Nacho Melús, vocal coach e direttore corale di fama internazionale, accompagnati da una band di musicisti professionisti.

Un’esperienza corale potente, coinvolgente e ricca di emozioni. Ogni edizione di Ferrara Gospel Friends è anche un’occasione per aiutare una realtà del territorio: un gesto concreto di solidarietà che unisce musica e impegno sociale. Per questa edizione il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza all’associazione ferrarese ‘Mai da Soli’, che opera a sostegno delle persone fragili. Ferrara Gospel Friends è un evento esclusivo, che si tiene solo una volta all’anno: ogni edizione è diversa e ogni anno vi è la partecipazione di nuovi ospiti, per questo è un appuntamento da non perdere. L’apertuta delle porte sarà alle 17, sarà possibile acquistare il biglietto anche sul posto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaBeneficenza