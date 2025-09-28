Gospel Friends, oltre cento voci in scena

Ferrara si prepara ad accogliere la terza edizione di Ferrara Gospel Friends, il progetto musicale che ogni anno riunisce oltre cento voci da tutta Italia in un evento unico nel suo genere. Il concerto finale, in programma per oggi alle 18.30 al quartiere fieristico sarà il culmine di un intenso weekend di workshop dedicato alla musica gospel contemporanea. Sul palco saliranno oltre 130 coristi, diretti da Nacho Melús, vocal coach e direttore corale di fama internazionale, accompagnati da una band di musicisti professionisti.

Un’esperienza corale potente, coinvolgente e ricca di emozioni. Ogni edizione di Ferrara Gospel Friends è anche un’occasione per aiutare una realtà del territorio: un gesto concreto di solidarietà che unisce musica e impegno sociale. Per questa edizione il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza all’associazione ferrarese ‘Mai da Soli’, che opera a sostegno delle persone fragili. Ferrara Gospel Friends è un evento esclusivo, che si tiene solo una volta all’anno: ogni edizione è diversa e ogni anno vi è la partecipazione di nuovi ospiti, per questo è un appuntamento da non perdere. L’apertuta delle porte sarà alle 17, sarà possibile acquistare il biglietto anche sul posto.