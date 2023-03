"Governo Meloni, le nuove sfide"

Sala Voltini stipata ieri per l’incontro organizzato dalla locale sezione di Fratelli d’Italia dal titolo: "I primi quattro mesi di governo Meloni". All’appuntamento hanno partecipato i due ferraresi eletti in Parlamento: il senatore Alberto Balboni e l’onorevole Mauro Malaguti. Che hanno descritto le attività svolte e le iniziative intraprese in questa fase di avvio, alla guida del paese con la coalizione di centro destra votata dagli italiani. Delineate "le linee programmatiche e gli obiettivi futuri promessi, che si vogliono mantenere". Ma sottolineando quello che concerne la riforma fiscale, e i dati positivi più salienti raggiunti sino ad ora. Su tutto l’incremento dell’occupazione "aumentata – ha detto Balboni – di circa 100 mila posti di lavoro". Un affettuoso ricordo è stato rivolto all’amico Cesare Gaiani, scomparso di recente, a cui è stato dedicato il circolo argentano di Fdi: uno dei più attivi e numerosi non solo a livello locale, che conta oltre 180 iscritti. "Ringraziamo i nostri due interlocutori – ha commentato il coordinatore di Fdi, Nicola Fanini – per la disponibilità nello spiegare ai cittadini ciò che è stato fatto e le nuove sfide che ci attendono, e che affronteremo con tutte le carte in regola".

n. m.