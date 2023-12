"Governo, soldi solo alle Regioni di centrodestra"

"Abbiamo assistito con questa manovra di bilancio a vere e proprie marchette sanitarie di Stato ai danni della Regione Emilia-Romagna". Torna a puntare il dito contro il governo l’assessore al Bilancio dell’Emilia-Romagna Paolo Calvano, esponente Pd, che durante la discussione sulla manovra 2024 della Regione, al voto ieri sera, ricorda i fondi destinati dall’esecutivo Meloni a Regioni guidate dal centrodestra come Molise (40 milioni), Lazio (145 milioni) e Sicilia (350). "Abbiamo provato a dialogare con il Governo ma è il Governo che non ha voluto dialogare con noi", dice Calvano ricordando la ‘sorpresina ad accordo firmato’ di 45 milioni di trasferimento extra allo Stato, per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, introdotto nella manovra nazionale a carico delle Regioni. "Non è stata una gran prova di corretti rapporti istituzionali, ma nonostante questo abbiamo fatto proposte alternative. Ma anche queste sono state bocciate".