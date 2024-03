Govoni:: "La crescita è cultura"

"La crescita è l’obiettivo di un’impresa. Crescita, però, non è solo risultato economico, ma sviluppo delle persone che fanno parte dell’azienda, nella loro individualità. Per parlare di crescita serve un’attitudine culturale che metta al centro la persona, una attitudine che alle imprese ferraresi e ravennati di certo non manca", dice il vice presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, Paolo Govoni.

Il presidente di Unioncamere nazionale, Andrea Prete, sottolinea che "non esiste sviluppo duraturo che non abbia la sua origine dal capitale umano. La tecnologia aiuta e moltiplica le opportunità, ma dietro ogni macchina c’è la mano dell’uomo, che innova, guida e presidia. L’Italia sta già conoscendo gli effetti dell’inverno demografico, troppi i giovani talenti che lasciano il Paese per realizzare all’estero i propri sogni".

"Le cinque linee di intervento – dice l’assessore regionale Vincenzo Colla – rappresentano gli ambiti su cui è possibile intervenire subito per cercare di invertire la rotta e garantire la tenuta del nostro sistema economico e sociale. Un piano che è coerente con la politica messa in campo dalla Regione".

"E’ un progetto necessario per il futuro del sistema generale delle imprese. E’ un progetto di prospettiva – evidenzia il segretario generale di Unioncamere Emilia-Romagna, Stefano Bellei – i cui frutti si presenteranno nel tempo e va dato merito al coraggio nell’intraprendere questa strada, è compito dell’istituzione investire nella cultura del lavoro e del fare impresa".

Gianni Michele Padovani, presidente della Provincia di Ferrara: "Rendere attraente il nostro territorio per nuovi insediamenti produttivi è lo sforzo comune di istituzioni e rappresentanze economiche e sociali". "I giovani cittadini e le giovani cittadine rappresentano il futuro della nostra comunità", dichiara il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale.