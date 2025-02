Gracia Nasi, la señora dimenticata: "Convertiti e quel clima di sospetti"

A Gracia Nasi, tra le ‘finanziere’ ebree più ricche del Cinquecento, Maria Giuseppina Muzzarelli ha dedicato il suo ultimo libro, La Señora (Laterza), che dialogando con Matteo Provasi e Silvana Vecchio presenterà oggi, alle 17, alla Sala Agnelli dell’Ariostea (evento organizzato dagli Amici della Biblioteca). Muzzarelli ricostruisce una figura femminile controversa e affascinante. Nata a Lisbona e morta a Istanbul, Grazia Nasi, alias Beatriz De Luna, rimasta vedova con una figlia a 26 anni, ha attraversato il Continente, vivendo ad Anversa, Venezia, Ferrara. Alternando spregiudicatezza e generosità, ha utilizzato il potere derivatole dalle ricchezze di famiglia per il riscatto degli ebrei perseguitati in Europa.

Di Gracia Nasi a Ferrara, così fuori dall’ordinario, si sa poco, come se lo spiega? "Forse perché marrana, vale a dire convertita forzatamente al cristianesimo dall’ebraismo e quella dei marrani è una vicenda più dimenticata di altre. Forse perché essendo una donna è stato colto poco, in quanto inatteso, il suo ruolo economico, rilevantissimo, che le ha dato possibilità di azione politica e di difesa del suo clan: i conversos erano perennemente sospettati di giudaizzare. A Ferrara ha avuto un ruolo rilevante ma non molto visibile negli ambienti cristiani: merita un approfondimento".

Che consapevolezza avevano, nel Cinquecento, le donne, del potere del denaro. "Gracia ha maneggiato enormi quantità di denaro prestandolo a interessi patteggiati in cambio di accoglienza per sé e per il suo clan. Disponeva evidentemente dell’istruzione necessaria. Donare o anticipare denaro le ha dato spazio di manovra per sé e per molti che condividevano la sua sorte ma non disponevano di risorse economiche. Non conosciamo un’altra finanziera come lei ma sappiamo che altre donne del suo tempo, da Eleonora da Toledo a Lucrezia Borgia, hanno saputo agire avvedutamente in campo economico".

Cosa, della storia cinquecentesca e dei personaggi che hanno orbitato attorno a Ferrara, non ha ancora avuto la giusta attenzione? "Il ruolo giocato da Ercole II d’Este in questa vicenda. E’ noto che il duca aveva un progetto ambizioso e moderno per il suo dominio e per realizzarlo gli erano funzionali i mercanti lusitani conversos che, come Gracia, disponevano di reti di conoscenze e di denaro. Ercole avrebbe voluto fare di Ferrara una “seconda Anversa” e di fatto ne fece un centro culturalmente ed economicamente vivace: lo sappiamo ma tendiamo a dimenticarlo in tempi nel quali si sprecano i riferimenti alla necessità di avere “political visions” ma perlopiù si pratica una politica basata sulla ‘brevimiranza’".

Camilla Ghedini