Gradinate, parchi e vicoli. Emozioni nel video degli studenti

Un tour emozionale per scoprire Comacchio con gli occhi e il vissuto dei giovanissimi. E’ il progetto scolastico, anzi interscolastico, che a giorni farà incontrare gli studenti delle scuole medie dell’Istituto Zappata di Comacchio con i più grandi dell’Istituto Remo Brindisi di Lido Estensi, per costruire insieme – grandi e più piccoli – un tour che conduca "A spasso tra le emozioni". Protagonisti III C dell’I.C. Comacchio, III B dell’indirizzo Accoglienza Turistica e la III ITE indirizzo tecnico economico che avranno il compito di individuare insieme percorsi, scenari e luoghi significativi per il loro vissuto emotivo. Lo scopo è restituire al cittadino e al turista un’immagine di Comacchio vista con gli occhi non solo della storia e dell’arte, ma anche del cuore di chi la vive. I luoghi potrebbero essere anche una gradinata, un parchetto, un panorama o un vicolo della città. La narrazione delle tappe riscoperte sarà poi oggetto di elaborazione in video, in immagini e contenuti su un sito internet "emozionale" che le due scuole creeranno ad hoc attraverso gli esperti del Servizio Marconi Tsi (Tecnologie della Società dell’Informazione) della Regione. Il progetto verrà anche raccontato sulle frequenze della Web Radio Remo Brindisi Coast to Coast. Testi e musiche verranno realizzati dagli studenti dell’indirizzo musicale delle medie. "L’intenzione è quella non solo di evidenziare le peculiarità che identificano l’indirizzo professionale accoglienza turistica e l’indirizzo tecnico economico per il turismo, ma anche di creare un ponte tra le due istituzioni scolastiche che si fanno promotori dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio", spiegano i docenti Elena Bellotti dell’IC Comacchio e Alessandro Mariotti del Brindisi.

Candida Cinti